المملكة المتحدة تسجل 10 آلاف و633 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 10 آلاف و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة.



وذكر تليفزيون (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، أن حالات الوفاة بالفيروس خلال 28 يومًا من ثبوت الإصابة لا تزال منخفضة، على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي شهدته، موضحًا أن اللقاحات على ما يبدو قد أضعفت الصلة بين الإصابات والوفيات.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.