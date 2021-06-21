الإثنين 21 يونيو 2021
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عالم

الجيش اليمنى: مقتل 26 مسلحًا حوثيًا فى معارك بمحافظة مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، بمقتل 26 عنصرًا من مسلحي الحوثيين بمعارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

 

وقالت المنطقة العسكرية الثالثة في بيان صحفي: "إن رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خاضوا معارك عنيفة ومتواصلة منذ مساء أمس الأحد حتى صباح اليوم الإثنين ضد عناصر الميليشيات الانقلابية على امتداد جبهة صرواح غربي محافظة مأرب".

 

وأضاف البيان، أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال هذه المعارك المتواصلة "من صد كافة الهجمات الحوثية على مواقعه وإفشالها جميعًا بعد مقتل أكثر من 26 من عناصر الميليشيات وجرح عشرات آخرين بينهم قيادات ميدانية فيما لاذت بقية العناصر بالفرار".

 

وأوضح البيان، أن مدفعية الجيش شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفًا مكثفًا، على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشيات "تمكنت خلالها من تدمير آليتين وسقوط كل من كان عليها من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح".

 

وبحسب البيان، فقد نفذت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت عربة وثلاث عربات دورية، حيث كانت إحداها تحمل على متنها مدفعًا عيار 14ملم وكميات من الذخائر وتم تدميرها بشكل كلي.

 

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن، وتشهد محافظة مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يهاجمون مأرب بشكل مكثف منذ مطلع فبراير الماضي، وسط دعوات أممية ودولية بضرورة وقف التصعيد.

 

وتعد مأرب من أهم المحافظات اليمنية كونها غنية بالنفط والغاز، والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة في الجيش الحكومي، وتضم المحافظة أكثر من مليون نازح، وفق تقارير أممية.

 

وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، أمس، إلحاق خسائر بالحوثيين، في كمين بمحافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

 

وأوضح أن الجيش حاصر مجموعة من عناصر الحوثيين بعد استدراجها وباغتها بهجوم ما أوقع معظم أفرادها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

الجيش اليمني مارب التحالف العربي النفط الغاز

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