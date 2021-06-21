برلماني: توفير عدة أنواع من لقاحات كورونا نجاح للقيادة السياسية

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تلقى مصر 25 مليون جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” سيكون لها آثار جيدة حيث ستشجع المواطنين على تلقي اللقاحات، وهو أمر جيد يحسب للقيادة السياسية التى عملت على توفير كافة اللقاحات للمواطنين وذلك ضمن جهود الدولة في مواجهة الجائحة ، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جميع اللقاحات الحاصلة على الموافقات منظمة الصحة العالمية وهيئات الدواء الأمريكية والأوروبية آمنة ولا مجال للتخوف منها

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" جميع المواطنين بالإسراع في التسجيل بموقع تلقي لقاحات كورونا وذلك لتقليل عدد الإصابات بالفيروس ولمنع تفشيه وزيادة عدد موجات انتشاره، والتأكد من الاستمرار في الاجراءات الاحترازية من التباعد، وارتداء الكمامات ، و منع التجمعات ، والتعقيم المستمر، مشيرًا إلى أن اللقاح أثبت فعاليته حيث قلت عدد الإصابات في مصر منذ تلقي اللقاح، وفي أسوأ الحالات التي أصيبت بكورونا بعد تلقيها اللقاحات كانت أعراض الإصابة بها أقل حدة عمن لم يتلقوا اللقاح ، مما يجعل من الضروري على الجميع الإسراع بتلقي اللقاح وعدم العزوف عنه.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أن حوالي 4 ملايين شخصًا تلقوا اللقاحات بمصر فيما افتتحت الوزارة عدد كبير من مراكز تلقي اللقاح ليصل العدد الإجمالي لمراكز تلقي لقاحات كورونا إلى 339 في جميع محافظات الجمهورية، فيما أعلن وكان الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية قد أكد أن مصر اتفقت مع الاتحاد الإفريقي وهيئة مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية الإفريقي لتوفير نحو 300 مليون جرعة إلى إفريقيا من لقاح «جونسون آند جونسون»، وسيكون نصيب مصر 25 مليون جرعة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 65% ،والوفيات لأكثر من 30% وهو ما يؤكد انكسار حدة الموجة الثالثة من انتشار الفيروس ، وذلك نتيجة لزيادة عدد متلقي اللقاحات.