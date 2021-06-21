وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ كل المهام للحفاظ على أمن مصر القومى

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، فى إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى.

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومى فى كافة القضايا التى تمس عملها وبما يدعم ركائز الأمن القومى المصرى، موكداً جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومى فى ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمى والدولى.

وزير الدفاع

من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى وتأمين كافة الإتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية وتأمين الجبهة الداخلية والتصدى للمخاطر والتهديدات التى تستهدف أمن الوطن واستقراره، مؤكدين اعتزازهم بمشاركة القوات المسلحة فى القفزات التنموية التى تحققت على أرض الواقع فى ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية التى أسفرت عن استعادة مصر لدورها الرائد فى المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.