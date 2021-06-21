تجديد حبس «جزار السلام» المتهم بالاعتداء على سيدة مسنة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهم بالاعتداء على سيدة السلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت أجهزة الأمن، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف الملابسات.

وكشف التحريات بالفحص والمعاينة عن أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.

تم ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات سابقة بينهما لكونه مستأجرًا أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم، واتهمها بافتعال المشاكل معه لإجباره على ترك المحل المشار إليه بالرغم من عدم انتهاء مدة العقد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام وبعرضه على قاضي المعارضات أصدر قراره المتقدم.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت انتشار مقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء شخص على سيدة بالضرب، وتزامن ذلك مع تقديم المجني عليها بلاغًا ضد المتهم أوضحت فيه أن سبب اعتدائه عليها مطالبته إيَّاها بقيمة إيجار حانوت ملكه، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.

وسألت «النيابة العامة» المجني عليها -43 سنة- وابنيْها فشهدوا بأن المتهم وابنيْه اعتدوا عليهم أمام مسكنهم إثرَ مشادَّة دارت بينهم بشأن مطالبة المجنيَّ عليها للمتهم بإيجار الحانوت المشار إليه، وقد طالعت «النيابة العامة» التقارير الطبية بشأن إصابات المجني عليهم، وكذا أطلعتهم على المقطع المتداول فشهدوا أنه لجزء من ذلك الاعتداء الذي وقع من المتهمين، وسألت «النيابة العامة» شهود الواقعة فأكدوا ذات رواية المجني عليهم.

وقد ضُبِط المتهم فاستجوبته «النيابة العامة» فيما نُسب إليه من استعراضه القوة واستخدامه العنف ضد المجني عليها وابنيْها بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض سلامتهم للخطر، وذلك بالاعتداء عليهم بالضرب وإحداث إصاباتهم الثابتة بالتقارير الطبية، فأنكر الاتهامات وادَّعى أن ظهوره في المقطع المتداول كان أثناء تعديه على زوجته لمحاولتها التدخل في الخلافات المالية بينه وبين المجني عليها، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة اعتداء المتهم على المجني عليهم، فأمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.