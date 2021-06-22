«منهم من رحل عن عالمنا».. كيف احتفل المشاهير بعيد الأب؟

ظهر الاحتفال بعيد الأب جليا هذا العام، وحرص أبناء المشاهير على التعبير عن شكرهم لآبائهم.

وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود (Sonora Louise Smart Dodd) ،من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909 بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.

أرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت. وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة. ولذلك قدمت دَود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.

وتتويجا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.



ـ تهنئة الفنانين

ونشرت إيمان العاصي، صورة تجمعها مع والدها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك يا بابا قوي".

جدير بالذكر أن عبد العظيم معز العاصي والد الفنانة إيمان العاصي رحل عن عالمنا يوم 16 يونيو الجاري، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونشر خالد راغب علامة صورة تجمعه بوالده من خلال حسابه الرسمي عبر موقع انستجرام على متن قارب، وعلق عليها كعادته بكتابة : "عيد أب سعيد للشخص الذي يدفعني دائمًا إلى الأمام - أحبك يا أبى".



ونشر الفنان أحمد الفيشاوي نجل فاروق الفيشاوي مجموعة صور تجمعه بوالده، وعلق عليها قائلاً: "أبويا، أتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفى بأسبوع كان بيعرض على المسرح وكان دوره أنه كان بيموت ويقع على المسرح، اشتغل وأبدع لآخر نفس حقيقة".



ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأب.

وعلقت دنيا على الصورة قائلة: "كل سنة وانت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم بحبك أوي وبشكرك علي كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك كلها حب وضحك ودلع وسعادة وأمان وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي".

