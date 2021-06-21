«زراعة الجيزة»: تفعيل دور التعاونيات الزراعية.. وتعزيز أرصدة الجمعيات من الأسمدة

أكد المهندس اسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالجيزة أنه تم تفعيل دور التعاونيات الزراعية ولا توجد مشكلة دون أن يكون لها حلول، وتم إجراء انتخابات الجمعيات الزراعية والثروة الحيوانية ومنتجى والبطاطس، وعقد الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة الجمعيات لمجلس إدارة الجمعيات ومديري الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن الأسمدة في رصيدها في 26مايو الماضي 3858 طن والوارد بلغ 6695 طن وماتم توزيعه حتى الان 4329 طن، بينما كان الرصيد في مارس الماضي 1392 طن.

وأوضح منادي" أنه تم رفع كفاءة الأصول، تطوير قاعات المؤتمرات بالإرشاد الزراعي وتطوير وحدة الصناعات بالإرشاد الزراعي، وبرنامج حياه كريمة وتطوير الجمعيات، والتطوير المستمر، وتم استخدام 250 خدمة ترخيص في المديريات، وتم فحص 100 شكوى للمزارعين وطالب الخدمة، وتم ترخيص 27 مركز تجميع الألبان.

وحول مواجهة الأزمات قال وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أن الأحوال الجوية لم تؤثر على الزراعات، وبالنسبة لجائحة كورونا فقد تم تطهير كافة منشأت المديريات والإدارات الزراعية التابعة لها، والجمعيات الزراعية، وكذلك المساهمة في رش وتطهير وتعقيم عدد 674 موقع بمحافظة الجيزة.

وكان المهندس اسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، قد أكد أن حالات التعديات على الأراضي الزراعية في الجيزة بلغت 75 حالة تعدى بمساحة 3فدادين و9قرا يط، وتم إزالة 65 حالة بمساحة 2فدان و12قي اط و14 سهم وباقي 10حالات تعدى بمساحة 11قيراط و29 سهم لطلبات تصالح.

وقال “منادي “في تصريحات لـ”الدستور” أنه تم التعاقد على نحو 2992 فدان لمحصول بنجر السكر، كما أن كروت الفلاح الذكي بلغت 146الف و690 استمارةبنسبة 96%من إجمالي الحيازات لنحو 152الف و205 حيازة، وانه تم تنفيذ 51 ألف و57 فدان بالواحات البحرية، وباقى مراكز محافظات الجيزة، مشيرا الى ان إنتاجية فدان القمح بلغت 21اردب للفدان، وإنتاجية الفول بلغت الفول بلغت 11 أردب للفدان، وإنتاجية فدان البطاطس بلغت 10,7 طن للفدان، وبلغت إنتاجية الطماطم. 20,3طن للفدان،،كما بلغت إنتاجية فدان الموالح 9 طن للفدان، ومحصول المانجو 6طن للفدان.