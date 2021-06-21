ماليزيا تطور لقاح كورونا باستخدام تكنولوجيا الحمض النووى الريبوزى

أعلن وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا أن بلاده بصدد تطوير لقاح "كوفيد-19" مستخدمة تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA).

وقال وزير الصحة الماليزي - في بيان أوردته وكالة برناما الماليزية - إن هذا اللقاح قد بدأ تطويره في شهر نوفمبر الماضي من قبل معهد البحوث الطبية التابع لوزارة الصحة وجامعة بوترا الماليزية، مشيرا إلى أن اللقاح حاليا في مرحلة الاستنساخ التي تتضمن الفيروس الأصلي ومتغيرات أخرى لفيروس كورونا.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من تطويره، يجب إجراء البحوث على فاعلية اللقاح وهو مرحلة قبل السريرية على الحيوانات الصغيرة والكبيرة والدراسات السريرية البشرية للمرحلة الأولى حتى الثالثة قبل عملية التسجيل وتصنيع اللقاح.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



