الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ترسيخ قيم المواطنة والهوية المصرية..

أهداف على أجندة «ثقافة التنسيقية» في أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد

اجتمات لجنة الثقافة
اجتمات لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب

عقدت لجنة الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد.

 في البداية،  رحب أمين سر اللجنة أحمد مبارك بالأعضاء الجدد وعرض النتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية متضمنة ما تم الانتهاء منه، والأهداف المستقبلية التي تسعى لها. 

وجرى خلال اللقاء مناقشة رؤية اللجنة التي تركز على دعم وإثراء الحياة الثقافية في المجتمع المصري، وترسيخ قيم المواطنة والهوية المصرية بين الشباب، ودعم نشر الفكر الحداثي والتنويري مع الحفاظ على التراث المصري. 

واتفق الحاضرون على ترجمة تلك الرؤى إلى مهام وخطط عمل من خلال إعداد أوراق السياسات المطلوبة لدعم تطوير مؤسسات الدولة الثقافية، أو تنظيم الفعاليات والمبادرات المطلوبة لتحقيق تلك الرؤية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الإبداعية لاقتراح التشريعات ومشروعات القوانين اللازمة وإيجاد آليات لدعم وحماية التراث، و تغذية وسائل الإعلام بإسهامات ومنتجات ثقافية لرفع الوعي بالفكر التنويري والقيم والتذوق الفني. 

وفي نهاية الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أعرب جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للكيان، كما وعدوا ببذل كافة الجهود في سبيل استمرار نجاحه العظيم. 

 

اللجان النوعية لتنسيقية الأحزاب تعد تقريرًا عن اليوم العالمى للاجئين

أعدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن اليوم العالمى للاجئين جاء فيه أنه يصادف اليوم 20 من يونيو يوم اللاجئ العالمي، وأن هذا اليوم يسلط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من وطنهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد.

وأضافت اللجان النوعية في تقريرها أن يوم اللاجئ العالمي يعتبر مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم وتقدير عزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم، ولدعمهم نحتاج إلى العمل معًا لمنع الحروب، وتعزيز القوانين المحلية والدولية، ودعم النظم الديمقراطية، واحترام ونشر قيم وثقافة واحترام حقوق الإنسان.

اجتمات لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب
اجتمات لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب
اجتمات لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب
اجتمات لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب
اجتمات لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب
اجتمات لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب
اجتمات لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب
اجتمات لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجديد الأهداف المواطنة والهوية الشباب ثلاث سنوات التراث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

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