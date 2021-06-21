الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسجل 520 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

كورونا في الاردن
كورونا في الاردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 520 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين - أن إجمالي الإصابات وصل إلى 747 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 9671 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 599 حالة تعافٍ جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 730 ألفًا و831 حالة.
 

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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