روسيا وبورما ترغبان تعزيز التعاون

دعت روسيا وبورما الاثنين الى تعزيز التعاون بينهما في مناسبة لقاء عقد في موسكو بين رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مين أونغ هلاينغ والأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.



منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير، تبدي روسيا دعمها تدريجيا للعسكريين الذين أطاحوا بالزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي وأودعوها السجن.



وقال مجلس الأمن الروسي في بيان إن المسؤولين الروسي والبورمي تطرقا الى "التعاون الروسي-البورمي في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك الى مواضيع مرتبطة بالتدخل غير المقبول لدول أجنبية في الشؤون الداخلية البورمية".



وأكدا "رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي بشكل إضافي" بحسب المصدر نفسه.



بحسب إذاعة الدولة البورمية "ام ار تي في" فان الجنرال مين أونغ هلاينغ وصل الى موسكو على رأس وفد بورمي سيشارك في مؤتمر كبير حول الأمن الدولي، سيجمع اعتبارا من الثلاثاء وعلى مدى ثلاثة أيام في العاصمة الروسية مسؤولين عسكريين من أكثر من مئة دولة.



منذ فبراير يقمع المجلس العسكري حركة الاحتجاج المناهضة للانقلاب ما أسفر عن سقوط أكثر من 860 قتيلا بينهم نساء وأطفال بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين.



الجمعة، اعتمدت الجمعية العام للامم المتحدة قرارا غير ملزم يدين الانقلاب في بورما ويدعو "كل الدول الأعضاء الى منع تدفق أسلحة" الى هذا البلد.



ووافقت على هذا النص 119 دولة وامتنعت 16 عن التصويت بينها الصين، أبرز دولة داعمة لبورما، وروسيا.



ورغم ان الكرملين أعرب في نهاية مارس عن قلقه إزاء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين، فان روسيا أوفدت في موازاة ذلك نائب وزير الدفاع الى بورما، الدولة التي وصفت في هذه المناسبة بانها "حليف موثوق" تريد موسكو "تعميق" التعاون العسكري معه.



من جانب آخر رفضت روسيا في ابريل فكرة فرض عقوبات على المجلس العسكري البورمي معتبرة انها ستكون بدون فائدة وستجر حتى الى "نزاع مدني واسع النطاق" في ذلك البلد.