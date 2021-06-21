الإمارات ترسل 20 سيارة إسعاف لدعم الفلسطينيين في غزة

أرسلت دولة الإمارات اليوم، 20 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ ومعدات الأمن والسلامة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع، وذلك من خلال ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، تسعى دولة الإمارات نحو تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان، خاصة من النساء والأطفال.

وفي وقتٍ سابق من يونيو الجاري، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة 960 طنًا من المواد الطبية والغذائية العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في بيانٍ لها آنذاك، سيرت دولة الإمارات 33 شحنة عبر معبر رفح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الإماراتية، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تعاني فيه شريحة كبيرة من سكان القطاع من الأوضاع الإنسانية الصعبة، بالإضافة إلى عدم توافر الاحتياجات الضرورية من الغذاء والدواء والكساء ومواد البناء الأساسية.

وذكر البيان الإماراتي أن دولة الإمارات تسعى دائمًا نحو تقديم كل الدعم الممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات، خاصة من النساء والأطفال.

وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات تتابع عن كثب تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتة إلى أنه خلال شهر يناير الماضي، تم إرسال 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة، وذلك من خلال 29 شاحنة دخلت عبر معبر رفح أيضًا، بقيمة 9 ملايين درهم، لدعم 10 آلاف أسرة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين ولتحسين ظروفهم المعيشية.