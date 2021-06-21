«شيرلوك هولمز.. المحقق الملثم».. رواية جديدة عن دار كيان

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "شيرلوك هولمز.. المحقق الملثم"، تأليف ديفيد ستيوارت ديفيز وترجمة أحمد صلاح المهدي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ25 والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

أما عن تفاصيل الرواية فهي واحدة من الروايات البوليسية للمحقق العبقري "شيرلوك هولمز"، وأحداثها تدور في عام 1980 حين يصل "هولمز" إلى لندن سعيًا وراء تحقيق حلمه في أن يصير محققًا خاصًّا.

وسرعان ما يجذب انتباه العقل الإجرامي المدبر بروفيسور جيمس موريارتي، الذي تحركه رغبته لاستقطاب هذا العبقري الشاب. ثم يأتي دور د. جون هـ. واطسون الذي سيخلده التاريخ كرفيق هولمز الأشهر.

يُعتبر المؤلف «ديڤيد ستيوارت ديڤيز» واحد من أهم الكُتّاب البريطانيين المُعاصرين، والمُتخصصين في كتابة أعمال تدور في عالم «شيرلوك هولمز».

فاز ستيوارت ديفيز عام ٢٠١٨ بجائزة "ريد هيرينغ" الأدبيَّة، كما عمِل مُحرّرًا في مجلّة "المحقق شيرلوك هولمز"، وهو عضو بـ"رابطة كُتّاب الجريمة" في بريطانيا.

ألّف "ستيوارت ديفيز" عددًا من الروايات عن شيرلوك هولمز، وكانت له مسرحية أيضًا جاءت تحت عنوان "شيرلوك هولمز: الفصل الأخير"وقد حقّقت عند عرضها نجاحًا ملحوظًا.

أما عن أحمد صلاح المهدي فهو كاتب ومترجم وناقد أدبي مصري، من مواليد محافظة أسيوط، متخصص في أدب الفانتازيا والخيال العلمي، وقصص الأطفال واليافعين، له العديد من الروايات والترجمات المنشورة داخل مصر وخارجها مثل "ملاذ: مدينة البعث عن دار الكنزي بمصر" والشتاء الأسود" عن دار آمنة بالأردن و"الأرنب الشجاع" عن دار أصالة بلبنان بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي. كتب العديد من المقالات الأدبية والنقدية على المواقع العربية مثل موقع قناة الميادين، ونشر عددًا من قصص الأطفال في مجلة فارس المصرية. وعضو فعال في الجمعية المصرية لأدب الخيال العلمي.