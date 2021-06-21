فريق «أطفال بلا مأوى» ينقذ مشردا وينقله لدار بسمة بالشرقية

قال حازم الملاح المستشار الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى، إن الفريق تحرك على الفور، بناء على البلاغ الوارد لمنظومة الشكاوي الحكومية، حول وجود مشرد يدعى محمد من مدينة دمنهور يجلس بجوار إحدى الأشجار في منطقة فضاء بجوار موقف بالزقازيق ولا يتحدث ويتمنى الموت.

وأضاف حازم لـ"الدستور"، أنه تم الانتقال للحالة وتم نقله لمستشفى الجامعة بالزقازيق وتم عمل الكشف الطبي الشامل عليه، واتضح أنه لا يعاني من أي أمراض معدية ولكن هناك ضعف عام شديد، وتخشب في القدم اليمني لا يستطيع المشي عليها ويحتاج إلى علاج طبيعي، وبناء عليه تم التنسيق مع دار بسمة للإيواء بالزقازيق بإيداع الحالة للمحافظة عليها من مخاطر الشارع.

ويعمل البرنامج في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرا للظاهرة وهى "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد".

ومنذ بدايته يعمل البرنامج مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ 2019 وبدء إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال 17 وحدة مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي.

وبناء على توجيهات الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، تم دمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر، حيث تهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، وبعد نجاح التجربة فى الزقازيق ويتم العمل بها حاليا فى مؤسسات الجيزة، كما أنه سيتم تعميمها فى كل المحافظات خلال الفترة المقبلة لأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.