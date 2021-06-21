«شباب الأعمال» توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة

قال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كلا من المهندس محمد عبد السلام المدير التنفيذى للتعليم بالكلية، وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، ونهى كريم، المدير التنفيذى للكلية.

وأضاف الشنواني في بيان له، أن الهدف من توقيع الاتفاقية تحديد الخطوات المقبلة من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات القادمة والتى تخدم مصالح الأعضاء فى العديد من الموضوعات التى يهتمون بها مثل الفرص المتاحة والصعوبات التى تواجه مجتمع الأعمال في التجارة مع إفريقيا والحوكمة فى الشركات العائلية إلى جانب العديد من الموضوعات الهامة الأخرى.

وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن برامج التدريب الشاملة التى تقدمها الكلية لقطاع الأعمال بها العديد باقات من التدريب الموجهه لأصحاب الأعمال بالإضافة إلى برامج أخرى للموظفين فى شركاتهم ومصانعهم.



جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال حريصة على عقد اللقاءات مع المسؤولين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال الفترة الحالية، لدعم وترويج فرص الاستثمار في مصر، بعد النهضة التنموية و العمرانية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، حيث شاركت الجمعية في منتدى ترويج هيئات الاستثمار الأفريقية الأسبوع الماضي.

وفي سياق منفصل، تعقد لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، غدًا الثلاثاء، ندوة لمناقشة مستقبل القطاع السياحي وسبل التعاون بين القطاعيين العام والخاص، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل صناعة الفعاليات في مصر والعالم وتطبيق الإرشادات العالمية أثناء وبعد جائحة كورونا.

وتتطرق الندوة إلى مناقشة الفاعليات الرياضية وفرص مصر للتميز في تنظيمها، بالإضافة إلي شكل السياحة خلال ٢٠٢١ والمتوقع لهذا العام، فضلا عن مناقشة واستعراض سياحة الرفاهية مابين التحديات والفرص.