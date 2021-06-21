رئيس حي عتاقة في السويس ينفى انقطاع المياه عن سكان السلام (فيديو)

أكد أن أعمال الاستبدال تجرير مع وجود الخط الرئيسي

تشهد منطقة السلام 2 بطريق السويس القاهرة، التابعة لحي عتاقة في محافظة السويس أعمال تطوير تشمل الرصف والصرف الصحي، واستبدال خط مياه الشرب القديم بجديد آمن على الصحة.

وقال رئيس حي عتاقة وليد شوقي، أن أعمال مد خط المياه الجديد لن تتسبب في انقطاع المياه عن سكان السلام، مشيرا الى أن الاعمال تتم بشكل كامل مع وجود الخط الأساسي، تمهيدا لنقل الضخ من القديم الى الجديد بمجرد الانتهاء منه.



وأضاف رئيس حي عتاقة، في تصريح لـ "الدستور"، أنه يتم الآن تغيير خط المياه المغذي لمنطقة السلام 2، بخط مياه آمن حفاظا على صحة الموطنين 100 % ليكون بديلا للخط الموجود حاليا، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس، موضحا أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل رصف ثلاث شوارع مهمة بنطاق الحي من ارض التعاونيات، ورصف متكامل، بمعني إحلال وإصلاح البنية التحية قبل البدء في اعمال الرصف.



وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد أجرى جولة تفقدية صباح ، اليوم، لشارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام2 بحي عتاقة للوقوف علي أعمال الكهرباء وتدعيم شبكات المياه، والصرف الصحي، ومد خطوط الغاز تمهيدا للبدء في أعمال التوسعة والتطوير والرصف، وذلك في اطار اهتمام الدولة بتطوير المرافق والخدمات العامة التي تقدم لخدمة المواطنين.



رافق المحافظ في الجولة الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، ووليد شوقي رئيس حي عتاقة.

وأكد المحافظ علي سرعة أعمال التطوير والتي تشمل رصف شارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام 2 بطول 1500مت، في الاتجاهين ومتوسط عرض الشارع 40 مترا وجزيرة وسطي، ومد شبكات مياه بطول 3.5 كم لحل مشكلة المياة بمدينة السلام بشكل جذري بالاضافة الي تدعيم شبكة وخطوط الصرف الصحي.

وليد شوقي رئيس حي عتاقة بالسويس