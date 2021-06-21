الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

«الأب المجرم».. اغتصب ابنته ثم قفز من الرابع لينجو من العقوبة (فيديو)

محاولة هروب المتهم
محاولة هروب المتهم باغتصاب ابنته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، عبر «فيس بوك»، يظهر محاولة هروب المتهم باغتصاب ابنته تحت تهديد السلاح من خلال نافذة الدور الرابع بمبنى النيابة العامة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.

محاولة هروب المتهم باغتصاب ابنته 

 

بداية الواقعة كانت عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بقيام "يوسف فتحي يوسف، 42 سنة، عامل، باغتصاب ابنته 17 سنة، تحت تهديد السلاح.

محاولة هروب المتهم باغتصاب ابنته 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه وسط حراسة مشددة، واعترف المتهم أثناء التحقيقات أنه أقدم على اغتصاب ابنته تحت تهديد السلاح، عقب الانتهاء من التحقيقات، تم إحالة المتهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأثناء اصطحابه للعرض على النيابة وقبل أن يدخل إلى غرفة وكيل النيابة، استغل تحرير الكلبشات من يده، وقفز مسرعا من نافذة الدور الرابع.

محاولة هروب المتهم اغتصاب ابنته تهديد السلاح كفر الدوار قوات الأمن

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وائل لطفي

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