الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مع بداية فصل الصيف.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد تفاصيل الطقس
الأرصاد تفاصيل الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الثلاثاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. 


وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ"الدستور" إن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وذلك لبداية فصل الصيف. 


وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة درجة أو اثنين حتى نهاية الأسبوع، حيث أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون حارا على القاهرة والوجه البحري.


وكان قد بدأ فصل الصيف رسميًا اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، ويستمر 3 شهور حتى يوم الأربعاء 22 سبتمبر، ومع بداية الصيف تكون درجات الحرارة اليوم شديدة الحرارة في الصعيد وحارة في القاهرة وعة اماكن أخرى في مصر، وتكون حالة الطقس اليوم شبيهة بحالة الطقس غدًا وهي قريبة من حالة الطقس أمس، وتكون درجة الحرارة الأعلي للعظمى اليوم في مصر 41 درجة بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.
ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن سيئة التهوية أو المغلقة، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، وتجنب الملابس المصنعة من الألياف الصناعية، والإكثار من شرب المياه طوال اليوم.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة اخبار الارصاد أخبار الطقس

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