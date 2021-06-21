الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة مسئولية وزير الرى عن الدراسات الفنية للسدود بالنيل الشرقى

السدود بالنيل الشرقي
السدود بالنيل الشرقي

علَّق المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، المهندس محمد غانم، على ما أثير في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بأن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري كان مسئولاً عن الدراسات الفنية المتعلقة بالسدود بالنيل الشرقي، وذلك أثناء عمله بالمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي، بمشاركة دول النيل الشرقي، وقبل تجميد مصر لعضويتها بمبادرة حوض النيل.

وكتب «غانم» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يلزم التوضيح بأن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، كان يعمل مديراً إقليمياً لمشروعي الإنذار المبكر بالفيضان ونموذج تخطيط الموارد المائية والممولة من البنك الدولي».

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