في عيد ميلادها الـ49.. أبرز المعلومات عن الفنانة نرمين الفقي

تحتفل اليوم الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها الـ49، والتي عرفت خلال فترة التسعينيات وكانت فتاة أحلام الشباب، ولا زالت أيضًا، وعلى الرغم من غيابها لسنوات إلا أن نرمين عادت وبقوة لجمهورها لتبهره برشاقتها وجمالها، عرفت نرمين الفقي بصاحبة الطلة البهية، والجميع يبهج لرؤيتها وجمالها معًا، بجانب موهبتها الكبيرة في الفن.

وترصد "الدستور" أبرز معلومات عن الفنانة نرمين الفقي:

نرمين الفقي من مواليد 21 يونيو 1972.

تبلغ الفنانة نرمين الفقي من عمرها 48 عاما.

انتمت الفنانة نرمين الفقي في ميلادها إلى محافظة الإسكندرية.

تخرجت الفنانة نرمين الفقي من كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

لم تتزوج حتى الآن.

بدأت في مجال الإعلانات في بداية التسعينيات كممثلة إعلان.

عملت أيضًا الفنانة نرمين الفقي في مجال التمثيل التليفزيوني والمسرحي والسينمائي.

لها أكثر من 69 عمل تلفزيوني.

لديها أكثر من 8 أفلام في السينما.

الفنانة نرمين الفقي لديها أكثر من 5 مسلسلات إذاعية.

جدير بالذكر أن الفنانة نرمين الفقي شاركت في موسم رمضان الماضى بعملين الأول مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

كما شاركت في مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.