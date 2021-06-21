الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تصدرت الترند بعدما استقبلها الرئيس السيسي.. 8 معلومات عن نجلاء المنقوش

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش. وتصدرت المنقوش مؤشرات البحث على جوجل بعد اللقاء.


وقال الرئيس السيسي: "مصر تقدم كل الدعم الكامل لليبيا والشعب الليبي، مصر وليبيا أمن قومي واحد، ونأمل أن ينتهي تصحيح المسار السياسي الحالي بانتخابات حرة تعكس إرادة الشعب الليبي بعيدًا عن المليشيات والجماعات المسلحة".


وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن نجلاء المنقوش.
 

-نجلاء محمد المنقوش سياسية ومحامية ليبية. 
 

-تتولى منصب وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة من 15 مارس 2021.
 

-تعد أول وزيرة خارجية في ليبيا .
 

-حصلت على الماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس (حالياً جامعة بنغازي). 
 

-حصلت على ماجستير إدارة الصراع والسلم من جامعة جامعة إيسترن مينونايت ثم دكتوراة إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون.
 

-عملت ممثلة محليّة لمعهد الولايات المتحدة للسلام في ليبيا، كما عملت في المجلس الانتقالي الوطني. 
 

-وسبق لها العمل مع عدة دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى ليبيا تم تدريب وتقييم الكثير من المشاريع التفاوضية والقانونية 
 

-كما أنها مقيمة بالولايات المتحدة مع بناتها الثلاث من 2012، ولم يسبق لها العمل في السلك الحكومي ببلادها. 
 

وكانت الدكتورة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، قد وجهت كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائها به، حيث قالت: «سعيدة جدًا جدًا بحسن استقبالكم، واهتمامكم بالشأن الليبي».


وأضافت «المنقوش»، خلال لقائها مع الرئيس السيسي، أنها لاقت كل الترحاب والتكريم من السيد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ومن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «سعيدة جدًا أني التقي بكم اليوم في دولة مصر الحبيبة و الشقيقة وفخورين بدور مصر الريادي في دعم السلام في ليبيا».

نجلاء المنقوش الرئيس السيسي ليبيا وزير خارجية ليبيا حكومة الدبيبة

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وائل لطفي

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