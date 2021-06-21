الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العندليب والسندريلا.. قائمة النجوم «الأعلى أجراً» في زمن الفن الجميل

العندليب والسندريلا
العندليب والسندريلا

يوافق اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 ذكرى ميلاد العندليب عبدالحليم حافظ (1929- 1977) وذكرى وفاة سندريلا الشاشة سعاد حسني (1942- 2001).

تأثّرت السينما كغيرها من القطاعات خلال الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) ما أدى لانخفاض أجور الممثلين، التي ارتفعت مجدداً بعد انتهائها.  

ووفقاً لمجلة «الكواكب» لم يتخط أجر أي ممثل قبل الحرب 30 جنيهاً مع تحملّه قيمة الملابس والانتقالات، وهي حال اختلفت كلياً بعد أن وضعت الحرب أوزارها. 

وخلال تلك الفترة اشتكى المنتجون من ارتفاع أجور الممثلين، الذين رفضوا بدورهم الاقتراب منها.

وكان العندليب عبدالحليم حافظ حينها الممثل الأعلى أجراً بـ25 ألف جنيه مع فريد الأطرش (1910- 1974).

وكانت ليلى مراد (1918- 1959) أعلى النجمات أجراً بـ14 ألف جنيه يليها فاتن حمامة (7 آلاف جنيه).

ووقعت شادية خلال تلك الفترة عقداً بقيمة 24 ألف جنية مقابل 4 أعمال سينمائية دفعة واحدة، قيمة أجرها عن كل فيلم 6 آلاف جنيه.

أما سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني والتي تعد الستينيات هي فترة انطلاقتها في السينما المصرية فكانت تتقاضى 3 آلاف جنيه عن الفيلم الواحد.

وقدمت في هذة الفترة من 1960 وحتى 1970 نحو 50 عملاً سينمائياً رفعت أسهمها بشدة وأصبحت من أعلى النجمات أجراً في ذلك الوقت. 

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