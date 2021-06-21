وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بالإسماعيلية

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، عددًا من لجان الامتحانات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حيث زار لجان معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز، ولجان معهد آل نوح، ولجان معهد أبوخروع، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة الديناميكا.

ووجه وكيل الأزهر أعضاء اللجان بالالتزام بكل الإجراءات والتعليمات الصادرة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية بخصوص الامتحانات، حفاظًا على سير العملية في سلاسة ويسر، وضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع رؤساء المناطق الأزهرية لتوفير كل احتياجات اللجان، وإيفاد المشيخة والقطاع بكل المستجدات للقدرة على حل أي مشكلة فور ورودها، كما استمع فضيلته إلى الطلاب الذين لم يبدوا أي ملاحظات على أسئلة الامتحانات أو سير الامتحانات داخل اللجان.

وبدأ وكيل الأزهر جولته اليوم بتفقد لجنة «فتيات عمر بن عبد العزيز»، والتي تضم لجان معاهد فتيات الإسماعيلية، فتيات عمر بن عبدالعزيز، فتيات آل نوح النموذجي، فتيات آل سهمود وفتيات عين غصين، ثم توجه فضيلته إلى لجنة «آل نوح علمي»، والتي تضم لجان: الإسماعيلية العلمي وآل نوح العلمي، واختتم وكيل الأزهر جولته بتفقد لجنة «فتيات أبوخروع»، والتي تضم لجان: فتيات أبوخروع، فتيات السبع آبار وأبوراجح علمي.

وفي إطار المتابعة المستمرة لعملية الامتحانات، تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أيمن عبدالغني، وكيل القطاع، لجان معهد شبين الكوم بنين وكذلك لجان الفتيات، وأكد رئيس القطاع عدم وجود أي مشكلات أو شكاوى داخل اللجان، مع ملاحظة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وكذلك وصول الأسئلة في الوقت المحدد.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتا بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.