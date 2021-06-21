نقيب الأشراف ينعى والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

نعى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، التي وافتها المنية، اليوم الإثنين.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له: «أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيايية، في وفاة السيدة والدته».

ودعا السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة، بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتخرج المستشار علاء الدين فؤاد السيد حسن وزير المجالس النيابية الجديد في كلية الحقوق، ثم عين معاونًا بالنيابة العامة، ثم وكيلًا لنائب العام، ثم رئيسًا للنيابة العامة، وظل يتدرج في السلك القضائي، حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف.

وفي سبتمبر 2016 وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه للعمل بقطاع التفتيش القضائى للنيابة العامة، حيث لعب دورًا كبيرًا خلال هذه الفترة من خلال عمله بمكتب النائب العام.

وفي نوفمبر 2017 تم تعيين المستشار علاء فؤاد مديرًا تنفيذيًا للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تمكن من إدارة شئون الهيئة الفنية والمالية والإدارية، وبجانب عمله تم تعينه رئيسًا للجنة تلقي طلبات مرشحي الرئاسة 2018.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة والدته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما نعى وكيلي مجلس النواب، الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن والدة المستشار علاءالدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، توفيت صباح اليوم.