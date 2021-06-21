بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن أسما شريف منير

حالة من الجدل أثارتها أسما نجلة الفنان شريف منير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعدما نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمع بينها وبين المصور الشهير حسام عاطف، الشهير بـ"أنتيكا"، عبر صحفتها الرسمية، خاصًة أن فارق العمر بينهما كبير، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من متابعيها.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أسما شريف منير في سياق السطور التالية:-

أسما شريف منير من مواليد 26 فبراير 1987.

تبلغ أسما شريف منير من العمر 34 عاما.

الابنة الأكبر للفنان شريف منير.

تزوجت مرتين حتى الآن.

من مواليد محافظة القاهرة.

أنجبت من زوجها الأول محمود السكري ابنتها لارا.

وتزوجت من زوجها الفنان محمود حجازي عام 2018.

أعلنت انفصالها عن الفنان محمود حجازي إبريل عام 2021.

درست في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

عملت كفنانة ومقدمة برامج .

قدمت العديد من البرامج وعددهم 3 برامج من بينهم "انا وبنتي" برفقة والدها الفنان شريف منير.

لديها أكثر من 2 مليون متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يُجدر الإشارة إلى أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمى انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة"، مضيفًة: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وجدير بالذكر أن المصور حسام عاطف الشهير بـ"انتيكا" انفصل عن زوجته بعد مرور أكثر من 8 سنوات على قصة الحب التي جمعت بينهما، وانفصل الثنائي "سنجوب" و"انتيكا" بعد مرور 6 أشهر فقط على فترة زواجهم.