الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

السفير محمد ثروت
السفير محمد ثروت سليم

صرًّح السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، بأنه تم اليوم الإثنين، إطلاق سراح 90 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي، وبأن السفارة المصرية في طرابلس، والتي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

السفير محمد ثروت سليم
السفير محمد ثروت سليم
السفير محمد ثروت سليم

وقد قدَّم السفير محمد ثروت الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسئولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، كما أشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

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