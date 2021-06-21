الإثنين 21 يونيو 2021
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الثقافة

أبرزها "رسالة النيل إلى السيسي"

الكاتب بسام عبدالسميع يشارك بـ 10 إصدارات فى معرض القاهرة للكتاب

الكاتب بسام عبد السميع
الكاتب بسام عبد السميع

يشارك الكاتب الصحفي بسام عبد السميع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 بنحو 10 إصدارات تتوفر في ثلاث أجنحة نشر هي «دار المعارف» و«دار الجمهورية للصحافة» و«دار مينا بوك للطباعة والنشر»، وتتنوع الإصدارات بين السير الذاتية والرواية والمجموعة القصصية والرصد والتحليل والأعمال الفكرية والدينية والأقوال الحياتية.

وتتضمن الأعمال الإبداعية  للكاتب بسام عبدالسميع والصادرة خلال النصف الثاني من العام الماضي في حالة استنثائية بنوعية الكتابة وعدد الإصدارات: “رسالة النيل إلى السيسي، الحج الاستثنائي، ومسافر في زمن المنع ، صرخة 2020 ، رحلتي مع النووي، القاسمي سلطان مدينة الخبز الفكري، استعادة الذات، مقولات ابن عبد السميع،  اعتقال الموتى، الحكايات العشر لعام 2020”.

وكشف عن إنجاز هذه الأعمال خلال خلال معايشته العمل "عن بعد" في ثلاث مدن هي أبوظبي والقاهرة ودبي؛ كما وقع المؤلف خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب نوفمبر 2020: ثلاثة من إصدارته هي “ مسافر في زمن المنع “،  صرخة 2020 ، " القاسمي .. سلطان مدينة الخبز الفكري”.

وقال بسام عبد السميع :"أخبرتني تجربة الكتابة أن العزلة الدورية تمنح رؤية الصورة كاملة وتزيد الإنسان بصيرة بالحياة"، لافتاً إلى أن المحن تعد منحاً توفر التأهل لمرحلة جديدة من التطور والإنجاز.

واستعرض الكاتب لمحات من كتبه قائلاً “ في رسالة النيل إلى السيسي” : مصر تزلزل الأرض إذا غضبت ويسكن الليل إذا هدأت ، ومصر في التاريخ كنز مكنون وأنت لها يا نيل مرهون .

وتناول الكاتب الهدف الحقيقي من وراء السد باغتيال مصر وأنه أحد أوراق المؤامرة الكبرى على مصر، مؤكداً أن مصر قيادة وشعباً قادرة على إسقاط هذه المؤامرة ، مضيفاً أن المؤامرة ستقسط ويسقط معها أطراف كثيرة  وستكون محنة السد منحة جديدة لمصر.

المعرض يقام نهاية الشهر الجاري بمشاركة قرابة الـ700 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية.

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