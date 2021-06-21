وزير الري يصل جوبا لبحث التعاون في مجالات إدارة المياه

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى والوفد الرسمي المرافق إلى مدينة جوبا فى مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة خلال الفترة (٢١-٢٥) يونيو ٢٠٢١، وكان في استقباله لدى وصوله ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، والسفير الدكتور محمد قدح السفير المصري لدى دولة جنوب السودان، وأعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.

وصرح الدكتور عبدالعاطى أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة جنوب السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان.

ومن جانبه، عبر مناوا بيتر عن سعادته بزيارة الدكتور عبدالعاطى والوفد المرافق له، والتي تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين وتطلعه لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران، عبدالعاطى وماناوا بيتر، التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي الدكتور عبدالعاطى بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، بالإضافة لتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها بدولة جنوب السودان، وافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها لخدمة الأهالي بدولة جنوب السودان الشقيقة، بالإضافة للإتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة.

وكان الدكتور محمد عبدالعاطي قد أكد في تصريحات سابقة له أن قضية المياه هي القضية المهمة للشعب المصري، ويجب ألا نستخدم كلمة "اطمئنان" في هذه اللحظات، موضحًا أنه يجب أن نشعر بالقلق الصحي الذي يجعلنا نعرف المشكلة وهي نقص المياه نتيجة سد النهضة وتغيرات مناخية وزيادة سكانية.