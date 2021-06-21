بدء العمل بمحطة الشرب بدقميرة في كفرالشيخ

تشهد مدينة كفرالشيخ وقرى المركز، اليوم الإثنين، عددًا من الحملات المتنوعة، ما بين حملات إزالة إشغالات ونظافة بالعاصمة والقرى، إضافة إلى حملة نظافة لرفع الأتربة برافد الطريق الدولي الساحلي" كفرالشيخ بلطيم"، وبدء العمل في عدد من المشروعات المتوقفة منذ عدة سنوات بعدد من القرى، بناءً على تعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال حملة النظافة لليوم الثالث على التوالي على الرافد الدولي بالجليدر، وحملة إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع العاصمة، إضافة لبدء العمل في محطة مياه الشرب بقرية دقميرة بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، كما وجه بالعناية بالحدائق العامة المجانية.

كما تفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، الأعمال الجارية بخط الطرد لمشروع الصرف الصحي لقرية شنو، والذي يمر في مرحلته الأخيرة بقرية دفرية، تمهيدًا لربطه بمحطة الصرف الرئيسية بسخا، موجهًا نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس قرية الحمراوي، بالتواجد المستمر على رأس العمل، مشددًا بعدم توقف العمل، لرفع المعاناة على أهالي قرية شنو، وإصلاح ورصف الطريق الرئيسي للقرية، وتنفيذًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

فيما تابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، آخر المستجدات لمشروع الصرف الصحي، والانتهاء من كل الأعمال المدنية والميكانيكية بمحطتي الرفع الفرعية والرئيسية من حيث جاهزيتهم لاستقبال مياه الصرف بالمدينة بعد الانتهاء من أعمال توصيل الوصلات المنزلية، وجارٍ الانتهاء من أعمال محطة المعالجة الرئيسية بالحماد، والتي ستقوم باستقبال مياه الصرف من مدينة المصيف لمعالجته، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ الإقليم في هذا الصدد.