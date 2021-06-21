صحة الوادى الجديد: قافلة طبية مجانية بقرية فلسطين ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، عن تنظيم قافلة طبية مجانية، اعتباراً من غد الثلاثاء ٢٢ يونيو ولمدة يومين، بقرية فلسطين بمركز الخارجة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية المجانية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بجميع المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامتهم الشخصية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد استمرار المبادرة الرئاسية لمتابعة خالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محروس أنه يوجد خط ساخن برقم 1440 متصل مباشرة بغرفة الازمات المركزية بوزارة الصحة؛ لتسجيل أسماء المواطنين على قاعدة بيانات العزل المنزلي، وذلك لمتابعة صرف العلاج للحالات المعزولة منزليا ومراجعة بروتوكول العلاج واجراءات الوقاية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتحت إشراف الدكتور عبدالله كامل عبدالله مدير الإدارة الصحية تم اضافة عدد (4) وحدات صحية بالداخلة لمبادرة المسح السمعى للاطفال حديثى الولادة وهى ( القصر - الهنداو - الجديدة - اسمنت).. مؤكدا أنه تم تدريب فريق العمل على جهاز المسح السمعى بهذه الوحدات بالإضافة الى الست وحدات السابقة وهى (المركز الطبى بموط- المعصرة - الراشدة - القلمون - عزب القصر - غرب الموهوب) وبذلك يصبح عدد الوحدات التى بها مبادرة المسح السمعى 10 وحدات.