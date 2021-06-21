تعاون بين «التموين» و3 بنوك لتمويل تحويل المخابز للغاز الطبيعى

كشف مصدر بارز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"الدستور"، عن أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وقع بروتوكول تعاون مع 3 بنوك "الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكان والتعمير"، يقضي بتمويل أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمخابز.

حضر التوقيع، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور المصيلحي، وعدد من قيادات وزارة التموين، والغرف التجارية والمخابز، إلى جانب حضور رؤساء البنوك الثلاثة.

وفي تصريحات سابقة، لـ"الدستور" كشف المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، عن أن الوزارة التعاون مع وزارتي البترول والإنتاج الحربي، انتهت من تنفيذ الشبكات الخارجية لـ2971 مخبزًا، بالإضافة إلى تركيب الغاز 2067 مخبزًا، كما تم تحويل عدد 1093 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي حتى 30 يونيو 2021، ضمن مبادرة الوزارة بتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة.

كمال أوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر لديها نحو 30 ألف مخبز مدعم، موضحًا أن المخابز التى تعمل بالغاز الطبيعي تتراوح نسبتها الـ10- 20%، من إجمالي المخابز، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز.

الوزارة بدأت في إجراءات، تشكيل لجنة عليا تشمل كل الاطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلى وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.

وبحسب «كمال»، فإن المبادرة تشمل توصيل الغاز الطبيعي لـ5625 من المخابز البلدية المدعمة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية يونيو 2021، موضحًا أن 4512 مخبزًا تم تسليم بياناتها لهيئة السلع التموينية، وتم استخراج تصاريح لـ3932 مخبزًا ومتبقي 580 تصريحًا جار استخراجها من هيئة السلع التموينية، كما أنه جار العمل لتجهيز 3932 مخبزًا لهذا الأمر.

كان رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد وقع مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كل احتياجات وزارة التموين وفقًا لمعايير الجودة العالمية وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

في هذا الصدد، أشاد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمنًا دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، باعتبارها صرحًا من التقدم العلمي الصناعي، لافتًا إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأضاف «المصيلحي» ‏أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بيئيًا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الأولى تحويل ٦٥٢٥ مخبزًا لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل أخرى تمكنان من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون أيضًا مع العربية للتصنيع وفقا للمواصفات العالمية للجودة، مشيرًا إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين أتاحت قروضًا ميسرة ونظمًا متعددة للتيسير على أصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعي في المخابز بديلًا عن السولار، وأشار المصيلحي إلى طمأنة أصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كل التسهيلات اللازمة.

وفى ضوء بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العربية للتصنيع ستقوم الهيئة بتصنيع الولاعات الغازية للمخابز التي ستعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

وأوضح أنه تم الاتفاق على المشاركة مع وزارة التموين في كل المشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.