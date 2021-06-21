انفصال والديها وحياتها الفنية.. أسرار روتها سعاد حسنى عن نفسها

في ذكرى رحيلها

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة سعاد حسني، التي أصبحت من أهم النجمات في العالم العربي، حيث مازال الملايين من المشاهدين كبارا وصغارا يتابعون أعمالها الفنية حتى الآن، ورغم ذلك لم تكن حياة سعاد حسني طبيعية كغيرها من الفتيات، بل مرت بمراحل صعبة كثيرة.



"انفصال والديها"



قالت سعاد حسني، في مقال نشرته الكواكب إن ترتيبها نمرة 10 بين ذرية كبيرة عددها 11 ابنا وابنة، وكانت مدللة مثل آخر العنقود، وكان والدها يسعى لإسعاد هذه العائلة الكبيرة، بينما تشقى الأم على الشاكى والباكى دون ضجر، لكن وهى فى سن صغيرة انفصل والداها، فكانت تعيش مع والدتها مرة ومع والدها مرة حتى استقلت مع شقيقيها عز الدين وسامى.

"شقيقتها وضعتها على طريق الفن"



وأوضحت سعاد حسني فى مقالها أن شقيقتها الأكبر منها سميرة هى التى وضعتها على أول طريق الفن حيث تزوجت من أحمد خيرت وكان مفتش أناشيد بالإذاعة، وكان على صلة وثيقة ببابا شارو، وعندما استطاعت السندريلا نطق الحروف الأبجدية أخذها زوج شقيقتها إلى بابا شارو، وبالفعل غنت سعاد حسنى أولى أغانيها: "أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسنى اشتهر".



"حلمها بأن تصبح نجمة سينما"



وقالت سعاد حسنى إنها التحقت بالمدرسة فى الفترة التى أقامت فيها مع والدتها وكانت تشعر بأنها مسئولة عن نفسها فوالدها بعيد عنها وأمها مثقلة بأحمال كثيرة لذلك كانت تلميذة شاطرة وبدأت أحلامها فى أن تكون ممثلة سينما وهي ترى أفلام فيروز وتعرف أن فاتن حمامة بدأت مشوارها الفنى وهى طفلة فى الخامسة .

"أمي كانت تذكرني بدروسى"



وتابعت سعاد حسني: "عندما أسررت لأمى برغبتى كانت تذكرنى بدروسى وتقول لى، نجاة فى الفن كفاية وإنتى لازم تتخرجى من الجامعة علشان يبقى فى تنوع فى العيلة".

"اعتراض نجاة"



وأضافت سعاد حسني "عندما وصلت لسن 16 عاماً لاحت لى بارقة أمل، حيث كان المخرج بدرخان يستعد لإخراج فيلم غريبة لشقيقتى نجاة، وكان يبحث عن وجه جديد يقدمه فى الفيلم ورآنى وأكد أننى أصلح للدور، ولكن اعترضت نجاة وقالت إننى لا أزال صغيرة".

وأكدت سعاد حسنى أنها لم تجادل شقيقتها لأنها اعتادت طاعتها، وخرجت من الحجرة والدموع تتجمع فى عينيها، وظلت تبكى حتى انتهى المخرج من تصوير الفيلم، وهى تتخيل نفسها أمام الكاميرا وتنال إعجاب الجميع.

"الخميسى يكتشف سعاد حسنى"



وأضافت أن الأديب عبد الرحمن الخميسى كان صديق الأسرة، وكانت خلال هذه الفترة تستمع إلى مسلسله حسن ونعيمة فى الإذاعة، التى باعها الخميسى لهنرى بركات حتى يخرجها للسينما، وكان بركات يبحث عن وجه جديد لتجسد شخصية نعيمة ولم يجد المواصفات التى يريدها، حتى قال الخميسى لسعاد : "غدا ستأتين معى لمقابلة بركات"، فلم تنم السندريلا من الفرحة، حتى رآها بركات ورأى فيها مواصفات نعيمة، ووقفت السندريلا بثبات أمام الكاميرا حيث اعتادت على مواجهة الجمهور فى المدرسة وفى برنامج بابا شارو، ونالت إعجاب كل من فى الاستديو، الذين قالوا :" شايفين أخت نجاة" ، وقامت سعاد حسنى بدور نعيمة وحققت نجاحاً مدوياً ليفتح لها أبواب المجد والشهرة.