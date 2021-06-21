« التطور.. الإيثار.. الحمض النووي».. أحدث إصدارت أحمد سمير سعد قبل المعرض

يصدر قريبا عن دار آفاق للنشر والتوزيع كتاب "التطور ..الإيثار .. الحمض النووي " للكاتب والمترجم أحمد سمير سعد .

يسرد الكتاب تفاصيل ثلاث قصص من أهم قصص البيولوجيا المركزية، وذلك عندما نقرأ العلوم نظن أن تاريخ الاكتشافات العلمية حاد وقاطع، نعتقد أن الأحداث تتابعت في بساطة وسلاسة وكأنها مقدمات تفضي إلى نتائج، لكننا عندما نلقي نظرة مدققة نجد الأمر معقدا للغاية.

ولا يقتصر الحال على ذلك! دائما ما تلقى على مسامعنا الحكاية المركزية وتُهمل عشرات التفاصيل، تلك التفاصيل التي تعكس الأحداث الحقيقية والظلال، ساعتها فقط نكتشف عمق المشهد وندرك ثراءه وشيئا من فلسفته.

ويتناول الكتاب قصة التطور ولكن من منظور ألفريد راسل والاس، شريك داروين في اكتشاف الانتخاب الطبيعي.

كما يتعرض إلى صفة الإيثار في الكائنات الحية ويتساءل هل تتحكم الجينات في طباعنا؟ يقص حكاية جورج برايس الرجل الذي قهرته معادلته.

وأخيرا يقص حكاية الحمض النووي وروزالند فرانكلين، شهيدة تجارب التصوير بالإشعاع التي ماتت بالسرطان وتآمر مكتشفو بنية DNA عليها واتفقوا ضمنيا على محو آثارها.

الكتاب يشارك في معرض القاهرة الدولي، المقرر أن يشارك فيه أكثر من الـ 700 ناشر مصري وأجنبي، بالإضافة إلى التوكيلات، وتستخدم تكنولوجيا حديثة للتحكم في عدد الرواد يوميا طبقًا لمعايير الصحة والطاقة الاستيعابية المقررة، بالإضافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء قناع الوجه والحفاظ على مسافات التباعد للحماية من فيروس كورونا.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أكبر سوق للكتب والنشر في الوطن العربي، وكانت قد اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين لمناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت شعار "في القراءة حياة" خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس والشريك الاستراتيجي؛ حيث أكدت «عبدالدايم» أن مصر تعد الأكثر استيعابًا للناشرين في معارض الكتاب الدولية منذ جائحة كورونا.