الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة بريطانية: الصيام المتقطع ليس رصاصة سحرية لإنقاص الوزن

الصيام المتقطع
الصيام المتقطع

كشفت دراسة جديدة أن الأنظمة الغذائية التي تتضمن الصيام المتقطع التبديل بين فترات الصيام وفترات تناول الطعام بشكل طبيعي، لا تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع. 

ويقول الخبراء، إن حمية الصيام البدائية لا تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، كما أن الحد من السعرات الحرارية اليومية يكون أكثر فاعلية، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني.

وفي التجارب التي أجريت في جامعة "باث" البريطانية، فقد المشاركون وزنًا أقل عند الصيام مقارنة بمن يتبعون نظامًا غذائيًا تقليديًا، ويعتقد معدو الدراسة الصوم المتقطع، الذي اتبعه الكثير من المشاهير، ليس يعتبر الحل السحري لإنقاص الوزن كما ادعى البعض.

 مشاهير اتبعوا حمية الصوم المتقطع

ومن المشاهير الذين اتبعوا حمية "الصيام المتقطع" من بينهم جنيفر أنيستون، ريز ويذرسبون، وغيرهم من نجوم العالم.

وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي التقليدي، والذي يتضمن تقييدًا ثابتًا للسعرات الحرارية خلال فترة معينة، من الأنظمة الجيدة والأفضل بين كل الأنظمة.

ويتضمن الصيام المتقطع التبديل بين أيام الصيام وأيام الأكل بشكل طبيعي، حيث تنقسم حمية الصيام المتقطع عمومًا إلى فئتين- التغذية اليومية المقيدة بالوقت، والتي تضيق أوقات الأكل إلى 6- 8 ساعات يوميًا، والصيام المتقطع 5 ساعات صيام و2 لتناول الطعام. 

وقال مارك ماتسون، عالم الأعصاب بجامعة جونز هوبكنز ميديسن، إن الصيام المتقطع يمكن أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي. 

وقاد الدراسة البروفيسور جيمس بيتس، مدير مركز التغذية والتمارين الرياضية والتمثيل الغذائي في جامعة باث البريطانية. 

الصيام المتقطع ليس رصاصة سحرية لإنقاص الوزن

من جانبه، قال "بيتس"، إنه يعتقد الكثيرون أن الأنظمة الغذائية القائمة على الصيام فعالة بشكل خاص في إنقاص الوزن، ولكن هناك الكثير من الأنظمة الناجحة، والتي تتفوق على نظام الصيام المتقطع.

كما أوضح الباحثون أن الصيام المتقطع ليس رصاصة سحرية، حيث تشير نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد شيء مميز في الصيام عند مقارنته بالأنظمة الغذائية التقليدية، والتي تعتمد على تقليل السعرات الحرارية اليومية.

وفى الصيام المتقطع، يصوم المتابعون لهذا النظام الغذائي لمدة 16 ساعة في اليوم، ويأكلون ما يريدون في الساعات الثماني المتبقية، عادةً ما بين الساعة 10 صباحًا و6 مساءً.

ووفقًا لجامعة باث، زادت شعبية هذه الحميات معززة بصور تحولات الوزن المعجزة ودعمها بتأييد المشاهير،  لكنها قد تكون أقل فاعلية مما يعتقده كثير من الناس. 

الصيام المتقطع فوائد الصيام المتقطع دراسة جديدة السعرات الحرارية جامعة جونز هوبكنز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهم بقتل كاهن كنيسة المرج

مفاجأة.. الزمالك يرفض التجديد لـ عبدالله جمعة ويعرضه للبيع

هيئة الدواء المصرية تعلن عن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات

إخلاء سبيل «سيدة المحلة» المتهمة بسب محافظ الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا