دراسة بريطانية: الصيام المتقطع ليس رصاصة سحرية لإنقاص الوزن

كشفت دراسة جديدة أن الأنظمة الغذائية التي تتضمن الصيام المتقطع التبديل بين فترات الصيام وفترات تناول الطعام بشكل طبيعي، لا تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع.

ويقول الخبراء، إن حمية الصيام البدائية لا تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، كما أن الحد من السعرات الحرارية اليومية يكون أكثر فاعلية، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني.

وفي التجارب التي أجريت في جامعة "باث" البريطانية، فقد المشاركون وزنًا أقل عند الصيام مقارنة بمن يتبعون نظامًا غذائيًا تقليديًا، ويعتقد معدو الدراسة الصوم المتقطع، الذي اتبعه الكثير من المشاهير، ليس يعتبر الحل السحري لإنقاص الوزن كما ادعى البعض.

مشاهير اتبعوا حمية الصوم المتقطع

ومن المشاهير الذين اتبعوا حمية "الصيام المتقطع" من بينهم جنيفر أنيستون، ريز ويذرسبون، وغيرهم من نجوم العالم.

وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي التقليدي، والذي يتضمن تقييدًا ثابتًا للسعرات الحرارية خلال فترة معينة، من الأنظمة الجيدة والأفضل بين كل الأنظمة.

ويتضمن الصيام المتقطع التبديل بين أيام الصيام وأيام الأكل بشكل طبيعي، حيث تنقسم حمية الصيام المتقطع عمومًا إلى فئتين- التغذية اليومية المقيدة بالوقت، والتي تضيق أوقات الأكل إلى 6- 8 ساعات يوميًا، والصيام المتقطع 5 ساعات صيام و2 لتناول الطعام.

وقال مارك ماتسون، عالم الأعصاب بجامعة جونز هوبكنز ميديسن، إن الصيام المتقطع يمكن أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي.

وقاد الدراسة البروفيسور جيمس بيتس، مدير مركز التغذية والتمارين الرياضية والتمثيل الغذائي في جامعة باث البريطانية.

الصيام المتقطع ليس رصاصة سحرية لإنقاص الوزن

من جانبه، قال "بيتس"، إنه يعتقد الكثيرون أن الأنظمة الغذائية القائمة على الصيام فعالة بشكل خاص في إنقاص الوزن، ولكن هناك الكثير من الأنظمة الناجحة، والتي تتفوق على نظام الصيام المتقطع.

كما أوضح الباحثون أن الصيام المتقطع ليس رصاصة سحرية، حيث تشير نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد شيء مميز في الصيام عند مقارنته بالأنظمة الغذائية التقليدية، والتي تعتمد على تقليل السعرات الحرارية اليومية.

وفى الصيام المتقطع، يصوم المتابعون لهذا النظام الغذائي لمدة 16 ساعة في اليوم، ويأكلون ما يريدون في الساعات الثماني المتبقية، عادةً ما بين الساعة 10 صباحًا و6 مساءً.

ووفقًا لجامعة باث، زادت شعبية هذه الحميات معززة بصور تحولات الوزن المعجزة ودعمها بتأييد المشاهير، لكنها قد تكون أقل فاعلية مما يعتقده كثير من الناس.