تداول 23 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداول على أرصفة ميناء دمياط 23 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25601 طن تشمل1941 طن رمل و 3900 طن ملح و1700 طن مولاس و 18060 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28901 طن تشمل 2350 طن خشب زان و 1281 طن سلفات الصوديوم معبأ و 1020 طن حديد كمر و 1250 طن خرده و 23000 طن حبيبات حرق أفران صب .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 231 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطس و بطاطا و خرشوف و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية “ريحان و برسيم ونعناع” وفواكه “برتقال و عنب و فراولة” يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية وألمانيا وإسبانيا و سنغافورة و كوريا الجنوبية و سلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 715 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1782 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 51655 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23091 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 20 عربة بعد أن فرغ عدد 20 حاويه 40 قدم قادم من 6 أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4568 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 51655 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23091 طنا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28901 طن تشمل : 2350 طن خشب زان و 1281 طن سلفات الصوديوم معبأ و 1020 طن حديد كمر و 1250 طن خرده و 23000 طن حبيبات حرق أفران صب .