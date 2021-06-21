سفيرنا في بغداد يبحث مع وزيرة الإعمار العراقية المشاريع التي تنفذها الشركات المصرية

بحثت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالعراق المهندسة نازنين محمد وسّو مع السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل، المشاريع التي تنفذها الشركات المصرية في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان: "أنه جرى اثناء اللقاء بحث المشاريع التي تنفذها الشركات المصرية في العراق، في مجال الطرق والجسور والإسكان بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين".

وأكد السفير المصري حرص بلاده على تنمية العلاقات مع العراق في المجالات كافة، لما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات كبيرة، فضلاً عن كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

مصر تُعيد تأهيل 4 جسور في العراق ضمن خطة إعادة الإعمار

وكانت قعت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقدا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور في مدينة الموصل العراقية، وذلك بتكلفة نحو 240 مليون جنيه.

كما انتهت شركة حسن علام مؤخرا من إعادة تأهيل 3 جسور أخرى في الموصل، حيث تم إسناد هذه المشروعات إلى الشركة من خلال مناقصات فازت بها بالمنافسة مع شركات أجنبية.. وتتفاوض الشركة حاليا لإنشاء جسر جديد بمحافظة كركوك العراقية.

يأتى هذا في إطار عملية إعادة الإعمار التي تشهدها دولة العراق الشقيقة ومساهمة الشركات المصرية وشركات قطاع الأعمال العام في هذه المشروعات خاصة في مجال البنية التحتية لما تتمتع به من قدرات وخبرات وكفاءة عالية.

كان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا قد قام مؤخرا بزيارة إلى العراق، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك لبحث تعزيز فرص التعاون وتنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية في العراق في ضوء تنوع مجالات عمل الشركات التابعة في مجالات المقاولات والكهرباء والإسكان.