صندوق علاج الإدمان: زيارات منزلية تستهدف توعية 42 ألف أسرة ببورسعيد

أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، موضحا أن هذه المبادرات تستهدف توعية 42 ألف أسرة بمناطق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد حول أضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.



وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فى حالة وجود مريض إدمان يتم تحويله الى مركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة بورسعيد والذى قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرا ضمن 3 مراكز علاجية جديدة للصندوق بمحافظات "البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد"، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.



وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع محافظة بورسعيد لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات بحي الضواحي ببورسعيد تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا‪ ‬وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".



وقد وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي في العديد من المناطق المختلفة، وخاصة الشباب والمراهقين، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

وكان فخامة رئيس الجمهورية قد افتتح 3 مراكز علاجية جديدة للصندوق بمحافظات "البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد"، خلال الفترة الماضية لتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.