بعد تكريمه من «الفضاء المصرية».. سامي مغاوري: التفكير العلمي مهم جدًا للأطفال

حالة من السعادة سيطرت على الفنان الكبير سامي مغاوري، بعد تكريمه من قِبل وكالة الفضاء المصرية على مسلسله الكارتوني "حلم الفضاء" والذي خاض به السباق الرمضاني 2021، من إنتاج وكالة الفضاء المصرية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد القوصي.

وأعرب الفنان سامي مغاوري عن بالغ سعادته لهذا التكريم الذي ناله من قِبل وكالة الفضاء المصرية بعد نجاح مسلسله الكرتوني "حلم الفضاء" خاصًة أنه أول مسلسل في الوطن العربي يهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال مغامرات شيقة ومثيرة، وقد تم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتابع "مغاوري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"اتبسطت بالتكريم، بحانب أن المسلسل الكارتوني حلم الفضاء من الأعمال المهمة جدًا للأطفال لأنه يتم تأسيس النشأ الجديد على العلم، والتفكير العلمي وحب العلم وغزو الفضاء والتفكير بجابية وبشكل جدي، ولكن على شكل كرتون وهو الأمر المثير لفضول الأطفال".

يُجدر الإشارة إلى أن قصة هذا المسلسل إلى نشر الوعي وثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال مغامرات مثيرة ومشوقة للأطفال، ويعتبر هذا النوع من المسلسلات جديدة ومميز للأطفال، ويعد الفضاء هو مغامرة للطفل ويثير التفكير والأبداع بداخله، ويجعل لديه فضول المعرفة من غموض الفضاء.

جدير بالذكر أن "حلم الفضاء" من تأليف محمد كمال حسن، ومصطفى زايد، ومن إخراج عمرو عادل، والعمل من بطولة مجموعة مميزة من نجوم دراما الرسوم المتحركة على رأسهم الفنانة سوسن بدر والفنان سامي مغاوري. وتم عرضه على القناة الأولى المصرية.

كما شارك الفنان سامي مغاوري مؤخرًا في مسلسل “اللعبة”، بطولة هشام ماجد وشيكو، وحقق كثير من النجاحات وحقق مشاهدات عالية فور عرضه، كما نال على إعجاب الكثير من جمهوره، ومسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادي أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وأوتاكا.