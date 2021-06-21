الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل أسفل عجلات القطار بمنيا القمح

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه منذ قليل، أسفل عجلات القطار، بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع الطفل “يوسف السيد إبراهيم ”، 11 سنة، مقيم عزبة عيسي التابعة لقرية ميت بشار، بعد أن صدمه القطار على مزلقان قرية الجديدة، دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

وفى سياق متصل، لقيت ربة منزل مصرعها اليوم، بعد أن أصيبت بكسر بالجمجة، إثر سقوط زجاجة مياه مثلجة على رأسها من الطابق الثانى بالخطأ، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الإبراهيمية المركزى بوصول "فاطمة م ع" 40 سنة، ربة منزل، للمستشفى جثة هامدة.

وتبين أنه أثناء جلوس المجنى عليها مع صديقتها أمام منزل صديقتها، سقطت على رأسها زجاجة مياه مثلجة، كانت فى يد طفل، البالغ من العمر 5 سنوات، بطريق الخطأ من الطابق الثانى، فلفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال.

تم تحرير المحضر رقم 1554 إدارى  لسنة 2021، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإبراهيمية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على شاب دهس أما وطفلها بالدراجة البخارية، بسبب السرعة الجنونية، بعد ظهوره في مقطع فيديو يوثق الواقعة تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بإصابة سيدة وطفلها، أثناء مرورهما بشارع بقرية شوبك بسطة دائرة مركز الزقازيق بسبب السرعة الجنونية.

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