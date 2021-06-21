في موسمه.. 8 فوائد هامة للجسم عند تناول العنب يوميا

العنب أحد الفواكه المشهورة وفصل الصيف هو الموسم الخاص به، ويوجد به العديد من الفوائد والتي يجب الاستفادة منها بشكل كبير، ويوجد عدة من أنواع العنب والتي يتم استخدمها في العديد من الصناعات، وبحسب موقع “ webteb ” نرصد أبرز الفوائد للفاكهة الموسمية العنب.

1- تقليل مستويات الكولسترول في الجسم

يحتوي العنب على الألياف الغذائية ومواد فعالة ومضادات أكسدة، و له دور كبير في تخفيض نسبة كولسترول الدم.

2- تعزيز صحة القلب والشرايين

يوجد به على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، واللذان يعتبران مهمين لتنظيم عمل القلب والأوعية الدموية المختلفة ولضبط مستويات ضغط الدم.

3- الوقاية من فقر الدم

يحتوي العنب علي نسبة كبيرة من الحديد، فهو يساعد في صناعة الهيموجلوبين الضروري لعلاج حالات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

4- تعزيز عمل الجهاز الهضمي

المحتوى العالي من الألياف في العنب بكافة أنواعه، يساهم بشكل كبير في تعزيز عمل الجهاز الهضمي وتحسين عمليات الأيض في الجسم.

5- الوقاية من الإمساك

يساعد في تسهيل عملية الهضم والإخراج في الجسم، والتخلص من الفضلات، وبالتأكيد يساعد في الوقاية من الإمساك.

6- مضاد للالتهابات

تساهم مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها العنب في تعزيز مناعة الجسم.

7- تعزيز صحة الفم

تساعد الأحماض التي يحتوي عليها العنب في تعزيز صحة الفم والأسنان عن طريق المساهمة في خلق بيئة متوازنة في الفم.

8- غني بأنواع متعدد من الفيتامينات

كما يعد العنب أحد الفواكه التي تعود بفوائد جمالية عديدة على صحة البشرة والجلد والشعر منها :

- غني بالعديد من الفيتامينات بخصائصها المتنوعة، ومنها:

- فيتامينات أ وب وهـ وج: هذه جميعها فيتامينات مفيدة ومعززة لصحة الجلد والبشرة والشعر.

- فيتامينات أ وهـ: وهي فيتامينات مضادة للتجاعيد وعلامات التقدم في السن.

- فيتامين ج: تعزيز إنتاج الكولاجين وعملية تجديد الخلايا في الجسم.

- يساعد العنب في علاج حب الشباب

- يحتوي العنب علي مركبات الفلافونويد التي تعمل علي وقاية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس الضارة.

- إمداد جسم الحامل بالطاقة وتقليل الإجهاد.

- معالجة فقر الدم والأنيميا كونه مصدرًا للحديد.

- منع حدوث حصوات الكلى وإزالة السموم من الجسم.

- معالجة النزيف الرحمي من خلال أوراق العنب.