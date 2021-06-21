أسما منير تثير الجدل بصورها مع «أنتيكا».. والجمهور: خطوبة ولا إيه

حالة من الجدل أثارتها أسما نجلة الفنان شريف منير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعدما نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمع بينها وبين المصور الشهير حسام عاطف، الشهير بـ"أنتيكا"، عبر صحفتها الرسمية، خاصًة أن فارق العمر بينهما كبير، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من متابيعهما.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مع الصور التي نُشرت، وكتبت إحدى معجباتها على الصور تعليقا قالت فيه "انا شايفة الخطوبة من قريب" لترد عليها أسمـا: "لا لا انتيكا اخويا الصغير".

روّاد السوشيال ميديا لـ"انتيكا وأسما": خطوبة ولا إيه

وأبدى جمهورها من روّاد السوشيال ميديا إعجابهم بالملابس التي ترتديها "أسما"، وعلقت لها على الفيديو قائلًة: "أحلى حاجة فيكي يا أسما ألوان لبس وفيديوهاتك وكله بجد مبهجة"، وعلقت على الصور والفيديوهات آية محمد من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "بحبكوا انتوا الاتنين مبهجين ولايقيين على بعض".

يُجدر الإشارة إلى أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمى انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وقالت "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة"، مضيفًة: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وجدير بالذكر أن المصور حسام عاطف الشهير بـ"انتيكا" انفصل عن زوجته بعد مرور أكثر من 8 سنوات على قصة الحب التي جمعت بينهما، وانفصل الثنائي "سنجوب" و"انتيكا" بعد مرور 6 أشهر فقط على فترة زواجهم.