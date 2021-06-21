عمرو بيومي: الحظر السبب في فكرة فيلم «خلف الحاجز الأسمنتي»

أقيم ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ ٢٢ لمهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة للمخرج المصري عمرو بيومي عقب عرض فيلمه "خلف الحاجز الأسمنتي الشفاف" المشارك بمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة والتي أدارتها الناقدة ناهد نصر.

وفي بداية حديثه قال المخرج عمرو بيومي أن فكرة الفيلم جاءت أثناء الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم من انتشار كوفيد-١٩ المستجد، وجاءت الفكرة وهو جالس في بيته يراقب العالم والشارع من خلال البكلونة ومن هنا جاءت فكرة الفيلم.

فيما قال الفنان أحمد كمال إن فكرة الفيلم ملهمة جدا من حيث رصد الحياة البسيطة وطريقة تعبير الناس وكيف كانوا يمارسون حياتها بطريقة صعبة جدا، مضيفا ان الربط المفعم بين قصيدة صلاح عبد الصبور لمسرحية "ليلى والمجنون" وما بين الرفض والإصرار علي التعامل في الحكي.

وأكد بيومي أثناء الندوة أن الشجرة كانت بطلة فيلمه في البداية ما بين ذكريات الماضي والحاضر والمستقبل الغير مرئي حتى الآن.

ومن جانبه قال الناقد "محمد السيد عبد الرحيم" هل الفيلم يسلط الضوء علي مراقبة الشارع او التلصص وهل هذا مقصود اما هناك شيء نبيل لتوثيق الحالة.

وأجاب بيومي علي سؤاله قائلا :الشارع ملك للجميع وانا بالاساس بنتمي للشارع.

وعبر مدير التصوير سمير فرج علي جمال الفيلم وجمال منطقة السكاكيني، وكأننا امام سيمفونية فيها مشاعر واحساس.

وتحدثت الناقدة صفاء الليثي متوجهه بالشكر التجارب التجارب الهامه للصناعة وو اضافت كنت اتمني ان يطول الفيلم عكس رؤية الدكتور سمير فرج في ان الفيلم كان من الضروري أن تحذف منه مشاهد.

وقالت ماجدة موريس ان هناك فرق بين الفيلمين فيلم" رمسيس راح فين" الذي تم عىضه في ٢٠١٩ وفيلم اليوم، وطالبت من المخرج ان يكون العمل قادر علي التحفيز أكثر من ذلك ليلائم المشاهد.

و إختتم المخرج عمرو بيومي حديثة قائلا انه يقوم حاليآ بتجهيز عمل روائي طويل.

عمرو بيومي

عمرو بيومي

عمرو بيومي

عمرو بيومي

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