الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمود فكري ينضم لفريق عمل الفيلم السينمائي «زومبي»

الفنان محمود فكري
الفنان محمود فكري

انضم الفنان محمود فكري إلى فريق عمل فيلم "زومبي" الذي من المقرر البدء في تصويره الأيام المقبلة، والذي يدور في إطار إجتماعي كوميدي لايت.

وفيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وأشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، ومن إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

وشارك محمود فكري في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها مسلسل رمضان كريم مع الفنانة روبي وصبري فواز وكريم عفيفي، ومسلسل ولاد ناس مع الفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

ومن المقرر أن يشارك محمود فكري في تصوير مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف، رامي وحيد، محمد لطفي، بيومي فؤاد، محمد سليمان، نانسي صلاح، رامي غيط، فيدرا، عمر حسن يوسف.

وانضم الفنان محمود فكري إلى فريق عمل فيلم زومبي الذي من المقرر البدء في تصويره الأيام المقبلة، والذي يدور في إطار إجتماعي كوميدي لايت.

وفيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وأشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، ومن إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

وشارك محمود فكري في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها مسلسل رمضان كريم مع الفنانة روبي وصبري فواز وكريم عفيفي، ومسلسل ولاد ناس مع الفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

ومن المقرر أن يشارك محمود فكري في تصوير مسلسل المماليك والذي يشارك في بطولته  كل من الفنانة رانيا يوسف، رامي وحيد، محمد لطفي، بيومي فؤاد، محمد سليمان، نانسي صلاح، رامي غيط، فيدرا، عمر حسن يوسف.

أشرف عبدالباقي فريد شوقي رانيا فريد شوقي بيومي فؤاد حمدي الميرغني نانسي صلاح مسلسل ولاد ناس

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