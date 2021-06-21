الرئيس اللبناني: لم نيأس من وصول المبادرات إلى حل في أزمة تشكيل الحكومة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لم ييأس من وصول المبادرات الى حل لأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي كفلها إلى السلطات الدستورية، وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم عضو مجلس النواب اللبناني جميل السيّد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر بعبدا حول الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة ومواقف الأطراف منها.

وقال النائب جميل السيد- عقب اللقاء- إنه جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة التسريع بإيجاد الحلول في ضوء استمرار أزمة تشكيل الحكومة، وتطرق الحديث إلى بعض التفسيرات الدستورية التي تحاول تفريغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها، على حد وصفه.

وحذر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، من خطورة الوضع في لبنان، حيث لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة منذ أشهر، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال "بوريل"، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، إن لبنان يحتاج سريعًا إلى قيادة لمواجهة الأزمة الخانقة، مشددًا على أن البلاد على حافة الانهيار المالي، ولا يمكنه تحمل كلفة الانتظار، مشيرا إلى أنه لم يعد أمام المسئولين اللبنانيين المزيد من الوقت، وحثهم على تشكيل حكومة سريعًا، لمواجهة التحديات الضاغطة.

وكان المسئول الأوروبي الرفيع، قد أكد، أمس، إثر لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن جوهر الأزمة الحكومية في البلاد ينبع من تناحر الزعماء على السلطة، وحثهم على تنحية خلافاتهم جانبًا وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل، والتعرض لعقوبات أيضًا.

- قلق أوروبي كبير بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان

وعبّر ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من بيروت عن قلق أوروبي كبير بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وخلال مؤتمر صحافي له، أبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية، مذكرًا بأنه قدم الملايين لمساعدة لبنان العام الماضي، مضيفًا: لن نستطيع تقديم المزيد من الدعم للبنان، لكن نحتاج لرؤية إصلاحات فيه، واشترط موافقة صندوق النقد الدولي لتقديم القروض للبنان.