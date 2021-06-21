الإثنين 21 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

معلم أحياء: الامتحان التجريبى للثانوية فى مستوى الطالب المتوسط

طلاب امتحان
طلاب امتحان

قال أشرف السيسي، معلم أحياء، إن امتحان الأحياء التجريبي للشهادة الثانوية اليوم، كان فى مستوى الطالب المتوسط فيما فوق.

 وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطالب الذي تدرب فقط على نظام الأسئلة الجديد هو الذي يستطيع حل الامتحان بسلاسة، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يكون الامتحان الأساسي فى يوليو غير مُعقد ويستطيع الطلاب حله.

وكان قد اشتكى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين من صعوبة الامتحان التجريبي للأحياء، بالاضافة إلى شكواهم من ضيق الوقت.

ويهدف الامتحان التجريبي الثالث إلى تعريف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

هذا بالإضافة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل امتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطي ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة و"البابل شيت".

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة، يؤدون الامتحان التجريبي الثالث والأخير بالحضور للمدرسة لمدة يوم واحد فقط.

وأضاف "شوقي": الامتحان يتم باستخدام تابلت وبابل شيت مثل الامتحان النهائي، والحضور لمدة يوم واحد للتعرف عليهما، ثم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات على موقع الوزارة.

 

 

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