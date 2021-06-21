أكثر من 31 مليون شخص تلقوا لقاح «كورونا» في إفريقيا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز، أنه جرى تطعيم 31 مليونا و155 ألفا و299 شخصا بلقاح فيروس كورونا، في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأوضحت الجامعة - في تقرير - أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في 55 دولة إفريقية وصلت إلى 5 ملايين و178 ألفا و531 إصابة، حيث تعافي 4 ملايين و602 ألف و567 شخصا فيما سجلت إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا 137 ألفا و81 حالة وفاة حتى يوم أمس.

وأشارت إلى أن دولة جنوب إفريقيا تعد أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد حالات الإصابة التي وصلت إلى مليون و810 آلاف و164 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 58 ألفا و590 حالة.

وذكر التقرير إن من أكثر البلدان الأفريقية تضررا بفيروس كورونا أيضا: المغرب (526 ألفا و363 حالة) وتونس (381 ألفا و175 حالة).

تجدر الإشارة إلى أن البيانات والأرقام سالفة الذكر يجري تجميعها بواسطة مركز علوم وهندسة النظم (CSSE) في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية استنادا إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية فضلا عن إدارات الصحة العامة الوطنية والإقليمية.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.