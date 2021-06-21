تايوان: قواعد هونج كونج الصارمة على التأشيرات تفاقم العلاقات

أدانت حكومة تايوان، اليوم الإثنين، هونج كونج لفرض قواعد تأشيرة صارمة على المسئولين التايوانيين، قائلة إن الخطوة سوف تفاقم العلاقات الدبلوماسية.



جاءت الانتقادات بعد يوم من رحيل سبعة من المسئولين التايوانيين الثمانية المتبقين الذين يعملون في مكتب تايوان التمثيلي في هونج كونج.



وعاد المسئولون السبعة إلى تايبيه، حيث رفضوا التوقيع على إقرار خطي يعترف بمبدأ "صين واحدة" الذي تطلبه حكومة هونج كونج لتجديد التأشيرات.



وقال وزير مجلس شئون البر الرئيسي التايواني، تشيو تاي سان، في مؤتمر صحفي: "غير مسموح أبدا المساومة على سيادتنا الوطنية".



وألقى تشيو باللائمة في قواعد التأشيرة الخاصة بحكومة هونج كونج على سلطات بكين.



وقال تشيو: "ما كان يجب أن يكون دعمنا لشعب هونج كونج الذي يسعى للديمقراطية والحرية ذريعة لحكومة هونج كونج لقمع تايوان سياسيًا"، مشيرًا إلى أن تايوان لم تتدخل قط في شئون هونج كونج الداخلية.



إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.