مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعاتها في الختام.. و«السوقي» يربح 11.1 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها القوية، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بعدد من العوامل ، أبرزها عودة المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب والعرب على أغلبية أسهم السوق الكبرى، بالإضافة إلى الصعود الكبير لأسواق المال العالمية، والتي انعكس بالإيجاب على نظيرتها المصرية، وسط تحسن في أداء شهادات الإيداع الدولية المملوكة للشركات المصرية والمدرجة ببورصة لندن .

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 644.250 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة بلغت 2.69%، بما يعادل 263 نقطة، ليغلق عند مستوى 10061 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15 % ، ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، بدعم من ارتفاع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.45%، ليغلق عند مستوى 12603 نقطة،فى الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.87%، ليغلق عند مستوى 3933 نقطة.

و على صعيد المؤشرات الثانوية، قفز المؤشر الثانوى الذى يقيس اداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة بلغت 1.8% ، بما يعادل 42 نقطة، ليغلق عند مستوى 2371 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة بلغت 1.89%، تعادل 61.5 نقطة ، لينهى تعاملاته عند مستوى 3316 نقطة.

وقال خبراء بالسوق، إن الارتفاعات العالمية ساهمت فى الصعود الكبير لمؤشرات البورصة اليوم، وذلك بعد انتهاء موجة التراجع التصحيحى التى عانت منها البورصة منذ ما يقرب من أسبوعين متتاليين، مفسرين ذلك بنجاه المؤشر الرئيسي فى اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 10000 نقطة، والتي كانت فيصلا فى تحديد اتجاهات البورصة حتى نهاية معاملات الأمس.