الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر لدى جيبوتي يلتقي وزير الأوقاف الجيبوتي ويسلمه هدية من مصر

السفير المصري في
السفير المصري في جيبوتي

التقى السفير محمد مصطفي عرفي، سفير مصر لدى جيبوتي، اليوم، مع وزير الأوقاف مؤمن حسن بري، و قام بتسليمه شحنة من الكتب المقدمة كهدية من مصر إلى جيبوتي لدعم مكتبتها الوطنية. 

أوضح السفير المصري في تصريحاته أن التعليم والثقافة يحظيان بأولوية خاصة في إطار المساعي الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى المنح التعليمية التي تقدمها مصر لأبناء الشعب الجيبوتي، وهو ما يؤكد على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

 من جانبه، ثمن الوزير الجيبوتي الدعم المصري المستمر لبلاده، حيث أكد أن البلدين يتشاركان نفس الاهتمام في مجال مكافحة الفكر المتطرف، مشيداً بدور الأزهر الشريف في هذا الخصوص. 

 وأضاف أن بلاده تتطلع دوماً إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في المجالات والموضوعات ذات الصلة. 

 

- زيارة  الرئيس السيسي لجيبوتي

 

كان قد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي،  جيبوتي، الشهر الماضي حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين.

وأقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي، كما تم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في حينها، بأن  الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

ورحب الرئيس جيلة بزيارة السيسي إلى بلده الثاني جيبوتي، والتي تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري، معرباً عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة والتاريخية مع مصر، ومثمناً الجهود المصرية المخلصة والساعية نحو مساندة مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنمية بجيبوتي، وكذا محورية الدور المصري في دعم الاستقرار بالقارة الأفريقية.

كما أكد "جيلة" وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والأمني والتنموي، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية ومساهمتها في جهود التنمية في القارة الإفريقية، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصري في جيبوتي، وحرص بلاده على توفير كافة التسهيلات والمناخ الداعم لذلك، مع التأكيد على التقدير لما تقدمه مصر من دعم فني وبرامج بناء القدرات والتدريب للكوادر من جيبوتي في شتى المجالات المدنية والعسكرية، وما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين البلدين.

- رغبة مصرية جادة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية

من جانبه، جدد الرئيس السيسي التهنئة لجيلة على فوزه بفترة رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي يعكس ثقة الشعب الجيبوتي في قيادته،  وقدرته على الحفاظ على استقرار البلاد، معرباً عن سعادته بزيارة جيبوتي للمرة الأولى، ومؤكدا أن هذه الزيارة تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، ودعماً لأواصر التعاون المشترك على جميع الأصعدة، بما يعكس الرغبة المصرية الجادة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز الدعم الموجه إلى جهود التنمية في جيبوتي، خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تعظيم التعاون في مجالات مكافحة الفكر المتطرف، والبنية التحتية والطاقة والصحة والطيران وربط الموانئ والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر الجيبوتية في مختلف القطاعات، فضلاً عن تطوير التعاون لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الجيبوتية.

 

السفير محمد مصطفي عرفي سفير مصر جيبوتي وزير الأوقاف

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وائل لطفي

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