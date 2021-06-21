سميت قديمًا بـ«نبات القديس».. فوائد صحية مذهلة لعشبة الريحان

الريحان هو أحد الأعشاب التي يعرفها الناس ويستخدمونها فى العديد من الوجبات والأطعمة، و يطلق عليها اسم "نبتة القديس"، أو العشبة الملكية.

ويعتبر الريحان غنيا بالفيتامينات والمعادن، كما أنه مفيد للبصر وسلامة الجلد والأغشية المخاطية بينما فيتامين B ضروري للوظيفة العصبية، والتي تشمل التعلم والتفكير والذاكرة، وفقًا لما ذكره موقع "World's Healthiest Foods".

ويحتوي الريحان على النحاس والمنجنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، فهذه المعادن تساعد فى نمو وتطور الخلايا والأنسجة، بالإضافة الى الكالسيوم لتعزيز صحة العظام، و فى السطور التالية سلط الأطباء الضوء على الفوائد المذهلة لعشبة الريحان.

يعزز عمل الكولاجين

الريحان يعزز عمل مادة الكولاجين التي تعمل كإسمنت لربط الخلايا والأنسجة ؛ هذه الخاصية تجعل البشرة أكثر تماسكًا وشبابًا.

مضاد للعدوى

يمكن أن يقاوم الريحان العدوى، حيث تساعد الزيوت الأساسية الموجودة فيه، على حماية الجسم من نمو البكتيريا الضارة بالجسم، والعمل على تحسين الأعضاء الحيوية.

وأظهرت الدراسات قدرة مستخلص الريحان في محاربة السلالات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، ومنها الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "لودز" الطبية في بولندا، حيث قاموا باختبار فعالية الريحان المضادة للبكتيريا ضد البكتيريا المعروفة مثل الاشريكية القولونية، والتي حصلوا عليها من المرضى المصابين بالعدوى.

وكشفت النتائج أن العشب، قادرًا على تثبيط نمو السلالات البكتيرية ، مما أدى إلى تثبيط نموها والقضاء عليها قبل ان تخترق خلايا الجسم السليمة.

مسكن للألم

يمكن للريحان أن يخفف الألم، مثل الصداع وآلام المعدة، فكل ما عليك إضافة أوراق الريحان المجففة على الماء المغلي، وبعد ذلك، يميل برفق على القدر ، ويغطي رأسه بمنشفة، ثم يتنفس البخار لمدة خمس إلى عشر دقائق، حتى يبدأ الصداع في الزوال، كما أكد الباحثون، أن الريحان له تأثير مهدئ، ويخفف من عسر الهضم والشعور بالانتفاخ المزعج

إضافة جيدة للوجبات

يمكن استغلال عشبة الريحان لإضافة المذاق الجيد على الوجبات الغذائية، حيث انه يساهم فى تحسين الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء.

وأوضح خبراء التغذية أن الريحان مكون صحي في الوجبات المختلفة، فإضافتها للوجبات يساهم فى تعزيز النكهة وتحسين الصحة العامة.